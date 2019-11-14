Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее
  • Reuters

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«США говорят, что С-400 — это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают... Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы — более продуктивны», — сказал Эрдоган.

По его словам, турецкой стороной были выплачены $1,4 млрд по контракту по F-35, общая сумма которого составляет $2,4 млрд, тем не менее ни один самолёт не был получен.

«Мы не клиенты, мы партнёры», — подчеркнул президент.

Ранее Эрдоган сообщил об отсутствии планов отказываться от С-400.

Также сообщалось, что турецкий лидер заявил Трампу, что страна рассмотрит варианты покупки американских ЗРК Patriot при поступлении выгодного предложения.

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