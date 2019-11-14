Туск не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России, как этого хотел французский лидер Эммануэль Макрон.

«И именно поэтому, когда я слышу слова Макрона о том, что «мы должны пересмотреть нашу позицию по России, переосмыслить стратегические отношения», я могу только выразить надежду, что это не произойдёт ценой наших общих мечтаний о суверенитете Европы, — приводит ТАСС его слова.

По словам Туска, помочь в «переориентации» Польши по отношению к России может премьер Венгрии Виктор Орбан, который разделяет взгляды Макрона.

«Господин Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию по России. Может быть, но не я, Эммануэль», — подытожил глава Евросовета.

8 ноября Макрон в интервью журналу The Economist рассказал о трёх возможных сценариях развития России.