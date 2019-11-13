В МИД России рассказали о планах по нормализации отношений с ЕС и НАТО

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о намерении Москвы продолжать попытки нормализации отношений с Евросоюзом и НАТО во имя безопасности в Евразии.
В МИД России рассказали о планах по нормализации отношений с ЕС и НАТО
  • РИА Новости

«Мы убеждены, что в наших общих интересах не допустить дальнейшее сползание мира к хаосу, конфронтации, сформировать в Евразии и Евроатлантике обновлённую, отвечающую духу 21 века атмосферу мира и неделимой безопасности», — цитирует Грушко ТАСС.

Он отметил настроенность России на «честный, серьёзный, равноправный диалог», на то, чтобы «нормализовывать и оздоравливать наши отношения с ключевыми группировками, прежде всего НАТО и ЕС».

Грушко подчеркнул, что позиция страны основывается на мнении об отсутствии разумной альтернативы коллективной работе на основе международного права с определяющей ролью ООН, а также контпродуктивности односторонних подходов.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон призвал отказаться от взгляда на Россию как на «первоначального врага» НАТО и переосмыслить стратегические отношения с Москвой ради общих интересов и безопасности Европы.

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