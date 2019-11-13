WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

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Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Об этом информирует The Washington Post.
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
  • © Reuters

Как сообщают источники издания, такие предложения американской стороны содержатся в направленном Эрдогану на прошлой неделе письме.

Согласно оценке издания, они, вероятно, «приведут в ярость» по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, поддержавших в октябре введение санкций против Турции за её военную операцию в Сирии.

Ранее в администрации президента Соединённых Штатов заявили, что Вашингтон «объяснил» Анкаре предпочтительные пути урегулирования ситуации с С-400, при этом призвав отказаться от использования российского оружия.

Также сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Трампом в ходе визита в Вашингтон 13 ноября поставки американских ЗРК Patriot и истребителей F-35.

Ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400.

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