WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Об этом информирует The Washington Post.

Как сообщают источники издания, такие предложения американской стороны содержатся в направленном Эрдогану на прошлой неделе письме.

Согласно оценке издания, они, вероятно, «приведут в ярость» по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, поддержавших в октябре введение санкций против Турции за её военную операцию в Сирии.

Ранее в администрации президента Соединённых Штатов заявили, что Вашингтон «объяснил» Анкаре предпочтительные пути урегулирования ситуации с С-400, при этом призвав отказаться от использования российского оружия.

Также сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Трампом в ходе визита в Вашингтон 13 ноября поставки американских ЗРК Patriot и истребителей F-35.

Ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400.