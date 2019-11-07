Эрдоган заявил о планах обсудить с Трампом поставки Patriot и F-35

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон 13 ноября поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей F-35.

«С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до $100 млрд… Обсудим также шаги в военной промышленности», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в ходе пресс-конференции в рамках визита в Венгрию.

По его словам, Турция ещё может рассмотреть возможность покупки Patriot наряду с российскими системами С-400.

«Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено… Мы готовы купить их (Patriot. — RT), пусть сделают нам предложение, мы его оценим», — сказал турецкий лидер.

Он также рассказал, что планирует обсудить с Трампом двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил закупку С-400 заинтересованностью Анкары в наличии собственных систем ПВО.