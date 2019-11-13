США «объяснили» Турции пути урегулирования ситуации с российскими С-400

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В администрации президента США заявили, что Вашингтон «объяснил» Анкаре предпочтительные пути урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами С-400.

Как сообщает ТАСС, Соединённые Штаты «объяснили Турции, как выглядит предпочтительный путь урегулирования» ситуации вокруг C-400. При этом в администрации американского президента призвали отказаться от использования российского оружия.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон 13 ноября поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей F-35.

11 ноября ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400.

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