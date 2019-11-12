В Британии пообещали проследить за расследованием смерти Ле Мезюрье
- Reuters
«Мы будем очень внимательно следить за ходом расследования. Я надеюсь, что турецкие власти смогут провести тщательное расследование, и я уверена, что мы окажем им любую помощь», — цитирует её Daily Mail.
По словам дипломата, причины смерти Ле Мезюрье к настоящему моменту неясны.
Пирс добавила, что «обвинения со стороны России» в адрес британца «категорически не соответствуют действительности».
Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки.
После этого Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Организация «Белые каски» получила мощную поддержку Запада. Она провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.
В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.
Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что организация «Белые каски» является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.