В Британии пообещали проследить за расследованием смерти Ле Мезюрье

Великобритания «очень внимательно изучит» обстоятельства смерти одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.

«Мы будем очень внимательно следить за ходом расследования. Я надеюсь, что турецкие власти смогут провести тщательное расследование, и я уверена, что мы окажем им любую помощь», — цитирует её Daily Mail.

По словам дипломата, причины смерти Ле Мезюрье к настоящему моменту неясны.

Пирс добавила, что «обвинения со стороны России» в адрес британца «категорически не соответствуют действительности».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки.

После этого Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Организация «Белые каски» получила мощную поддержку Запада. Она провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что организация «Белые каски» является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.