Могерини прокомментировала слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Могерини прокомментировала слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

«Вы говорите о стране, которая является членом ЕС, но также состоит в НАТО. Я бы сказала, что эта дискуссия будет вестись в рамках НАТО, а не ЕС», — приводит РИА Новости ответ Могерини на просьбу прокомментировать заявление Макрона.

Она заявила, что «партнёрские отношения между ЕС и НАТО никогда ещё не были такими крепкими как сегодня».

«Мы разделяем мнение, что сильная оборона ЕС помогает укреплять альянс, тогда как усиление НАТО важно также для безопасности Европы», — добавила она.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

В свою очередь, избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить