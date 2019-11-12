Могерини прокомментировала слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Вы говорите о стране, которая является членом ЕС, но также состоит в НАТО. Я бы сказала, что эта дискуссия будет вестись в рамках НАТО, а не ЕС», — приводит РИА Новости ответ Могерини на просьбу прокомментировать заявление Макрона.

Она заявила, что «партнёрские отношения между ЕС и НАТО никогда ещё не были такими крепкими как сегодня».

«Мы разделяем мнение, что сильная оборона ЕС помогает укреплять альянс, тогда как усиление НАТО важно также для безопасности Европы», — добавила она.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

В свою очередь, избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».