ЕС намерен усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе

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Совет Евросоюза утвердил дополнительный перечень из 13 совместных оборонных проектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.
ЕС намерен усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

Отмечается, что среди утверждённых проектов фигурирует инициатива TWISTER («Своевременное предупреждение и перехват с космическим наблюдением театра военных действий»).

В документе говорится, что «спектр угроз на территории Европы эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере».

Как уточняется, этот «проект нацелен на укрепление способности европейцев лучше обнаруживать, отслеживать и противостоять этим угрозам с помощь сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков».

Также в пояснении отмечается, что соответствующий проект «способствует развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

В свою очередь, избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».

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