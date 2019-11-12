ЕС намерен усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
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- РИА Новости
Отмечается, что среди утверждённых проектов фигурирует инициатива TWISTER («Своевременное предупреждение и перехват с космическим наблюдением театра военных действий»).
В документе говорится, что «спектр угроз на территории Европы эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере».
Как уточняется, этот «проект нацелен на укрепление способности европейцев лучше обнаруживать, отслеживать и противостоять этим угрозам с помощь сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков».
Также в пояснении отмечается, что соответствующий проект «способствует развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.
В свою очередь, избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».