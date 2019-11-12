Лаврова удивило отсутствие обвинений в адрес России по Боливии

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Парижском форуме мира отметил, что Россию часто обвиняют в самых различных событиях, происходящих по всему миру, поэтому его удивило отсутствие обвинений по ситуации в Боливии.

«Мы уже привыкли к тому, что нас считают заинтересованными во всём, что происходит в мире: отравление в Солсбери, брексит, Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили», — сообщил Лавров.

Он рассказал, что задумался над тем, почему Россию «не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии».

Лавров отметил, что Россию «не обвинили в происходящем в Боливии и это на самом деле странно».

«Что-то происходит в умах тех, кто обычно создаёт геополитическую повестку», — добавил министр.

Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.