ОАГ призвала парламент Боливии назначить новое руководство избиркома
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.
ОАГ призвала «к немедленному сбору Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, чтобы гарантировать работу институтов и назначить руководство электорального органа для обеспечения процесса новых выборов».
Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.
В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.
Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.