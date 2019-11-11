ОАГ призвала парламент Боливии назначить новое руководство избиркома

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Организация американских государств (ОАГ) призвала законодательное собрание Боливии назначить новое руководство Высшего избирательного суда.
ОАГ призвала парламент Боливии назначить новое руководство избиркома
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

ОАГ призвала «к немедленному сбору Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, чтобы гарантировать работу институтов и назначить руководство электорального органа для обеспечения процесса новых выборов».

Ранее президент Боливии Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку. 

В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.

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