Четверо афганских военных погибли при нападении на их блокпост

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По меньшей мере четверо афганских военных погибли, шестеро ранены при нападении «иностранных вооружённых сил» на блокпост афганской армии в провинции Логар на востоке страны. Об этом сообщает TOLOnews.
Четверо афганских военных погибли при нападении на их блокпост
  • Reuters

Отмечается, что блокпост афганских военных попал под обстрел «по ошибке» в ходе «дружественной» военно-воздушной операции.

«Инцидент произошёл после того, как «Талибан»* (радикальное движение. — RT) совершил нападение на блокпост, военные которого запросили поддержку с воздуха», — сказал представитель местной полиции Шапур Ахмадзай.

Ранее стало известно о ликвидации в Афганистане в провинции Кандагар 33 боевиков «Талибана» в ходе воздушных операций американских вооружённых сил.

Также сообщалось, что более 50 боевиков были ликвидированы на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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