Пентагон пообещал представить доказательства ликвидации аль-Багдади

В Пентагоне пообещали в ближайшее время представить фото- и видеодоказательства ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США в сирийском Идлибе.

«У нас есть фотографии и видеоматериалы», — цитирует CBS News главу Генштаба США Марка Милли.

Он подтвердил, что после того, как с них будет снят гриф секретности, часть материалов может быть опубликована.

Милли также рассказал, что США избавились от тела аль-Багдади «в соответствии со стандартными процедурами» для таких случаев.

По его словам, американским военным в ходе операции удалось захватить двоих сообщников аль-Багдади.

Ранее в мониторинговой группе ООН по террористическим группировкам «Исламское государство», «Аль-Каида»** и радикальному движению «Талибан»*** заявили о намерении получить подтверждение информации об уничтожении лидера ИГ от американских властей.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.