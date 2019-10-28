В ООН заявили об отсутствии достоверных данных о ликвидации лидера ИГ
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Об этом заявил РИА Новости координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.
«Нет, у меня пока нет подтверждений этому... Всё, что у нас есть, — это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным», — уточнил он.
При этом он подчеркнул, что в ООН серьёзно воспринимают заявление США и намерены получить подтверждение данной информации от американских властей в ближайшее время.
«Они объявили, что проверили эту информацию… Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьёзно», — сказал Фиттон-Браун.
Ранее в Кремле отметили, что если информация о ликвидации аль-Багдади подтвердится, то можно будет говорить о значительном вкладе лидера США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.
27 октября Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.