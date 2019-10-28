В Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Действительно, наши военные видели в зоне американские самолёты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — сообщил Песков.

По его словам, «если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьёзном вкладе президента Соединённых Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом».

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.