В Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
- Абу Бакр аль-Багдади
- AFP
«Действительно, наши военные видели в зоне американские самолёты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — сообщил Песков.
По его словам, «если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьёзном вкладе президента Соединённых Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом».
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.