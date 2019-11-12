Эрдоган не исключил прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности прекращения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.

«(ЕС. — RT) вводит против нас санкции с 1959 года, нас всегда отвлекали обещаниями, что нас примут (в состав ЕС. — RT). Однако обещания так и не были сдержаны. Вы должны знать, что сегодня Турция — это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, однажды (переговоры. — RT) могут закончиться», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее президент заявил, что отношение ЕС к Турции нельзя назвать конструктивным, и подчеркнул, что Евросоюз таким образом наносит себе ущерб.

По его словам, около 4 млн беженцев могут мигрировать из Турции, в том числе в европейские страны.

В октябре Эрдоган раскритиковал осуждение властями стран ЕС операции «Источник мира» в Сирии, пригрозив открыть границы государства и выпустить в Европу сирийских беженцев.

Глава Евросовета Дональд Туск счёл обещание турецкого лидера шантажом.