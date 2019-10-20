Во Франции призвали приостановить членство Турции в НАТО
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Об этом она сказала в эфире радиостанции RTL.
«Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Необходимо приостановить её участие в альянсе», — цитирует её ТАСС.
Вместе с тем французский политик высказала мнение, что необходимо также «прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.
Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.