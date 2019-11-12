Назарбаев назвал «единственное решение» ядерной проблемы КНДР

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Задачу денуклеаризации Корейского полуострова можно решить путём предоставления Пхеньяну гарантий безопасности от всех членов Совбеза ООН, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на политическом форуме «Астана Клуб» в Нур-Султане.
Назарбаев назвал «единственное решение» ядерной проблемы КНДР
  • © РИА Новости

«Единственным решением проблемы (вокруг ядерной программы КНДР. — RT) я вижу выработку действенных гарантий безопасности Северной Корее со стороны всех членов Совбеза ООН. Это бы подвигло КНДР на скорейшее заключение соответствующих договорённостей по приостановлению ядерной программы», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.

По его мнению, ещё одним важным шагом является формирование каталога мер доверия между Пхеньяном и Сеулом, что позволило бы стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове. 

Обсудить данные вопросы он предложил на форуме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее Назарбаев предложил создать альянс лидеров за безъядерное оружие.

4 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Как он отметил, КНДР готова идти по пути денуклеаризации при условии понижения военной напряжённости на Корейском полуострове, а также снижения санкционного давления на страну.

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