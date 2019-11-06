Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву

Специальный представитель Госдепартамента США по Северной Корее Марк Ламберт совершит визит в Москву с 6 по 9 ноября. Об этом информирует посольство США в России.

АГН «Москва»

«Спецпосланник Госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6–9 ноября 2019 года», — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что Ламберт проведёт встречи с представителями российских властей, в ходе которых будет обсуждено дальнейшее взаимодействие Вашингтона и Москвы с целью достижения полной денуклеаризации КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря США.