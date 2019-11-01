Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря

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Американский лидер Дональд Трамп выдвинул выдвинул кандидатуру спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана», — сообщили в Белом доме.

17 октября сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.

Позднее российская сторона сообщила о готовности рассмотреть самым конструктивным образом запрос на агреман кандидату Салливану.

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