Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
«В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана», — сообщили в Белом доме.
17 октября сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.
Позднее российская сторона сообщила о готовности рассмотреть самым конструктивным образом запрос на агреман кандидату Салливану.