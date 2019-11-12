Адвокат Буркова сообщил о его экстрадиции в США

Власти Израиля начали процесс экстрадиции россиянина Алексея Буркова в Соединённые Штаты, заявил его адвокат Михаил Ирони.

«Да, это правда, экстрадиция (Буркова. — RT) происходит прямо сейчас», — цитирует его ТАСС.

Ранее посольство России в Израиле отметило, что экстрадиция Буркова в США не способствует укреплению российско-израильских отношений.

30 октября Минюст Израиля разрешил экстрадицию россиянина в США.

Защита Буркова признала, что не сможет повлиять на данное решение.

Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. В США его обвиняют в «киберпреступлениях».