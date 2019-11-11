Экс-президент Эквадора расценил отставку Моралеса как переворот

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа оценил отставку боливийского лидера Эво Моралеса, а также выразил мнение, что произошедшее в стране можно рассматривать как «государственный переворот».

«Когда главнокомандующий ВС призывает избранного на демократических выборах действующего президента страны с мандатом до 2020 года подать в отставку — как ещё это называть? Как бы это назвали в Боливии, Бельгии, Китае, где-либо ещё? Государственным переворотом, разумеется» — сказал Корреа RT.

Он уточнил, что речь о главе не всех вооружённых сил, а только сухопутных.

«В правовом конституционном государстве подобное недопустимо. Но, поскольку действия разворачиваются в Боливии и против Эво Моралеса, все закрывают на это глаза», — добавил Корреа.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку Моралеса, назвав это событие важным моментом для западного полушария, а также сигналом властям Венесуэлы и Никарагуа.

Президент Боливии, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.