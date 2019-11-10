В Боливии пообещали повышение пенсий присоединившейся к протестам полиции

Власти Боливии призвали полицейских, присоединившихся к акциям протеста, к диалогу и предложили обсудить повышение пенсий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, размещённое аппаратом правительства латиноамериканской страны

«Правительство Боливии на фоне последних событий 8-9 ноября призывает полицию страны к незамедлительному и открытому диалогу с целью сделать реальностью... уравнивание зарплат и повышение пенсий на 100%», — указывается в документе.

Ранее министр обороны Хавьер Савалета заявил, что власти Боливии не намерены вводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.