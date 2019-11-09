Рябков рассказал об иммунитете России в условиях санкций США

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о намерении Москвы и Тегерана успешно развиваться, усиливая иммунитет к санкционной политике со стороны Соединённых Штатов.
Рябков рассказал об иммунитете России в условиях санкций США
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что чем больше Соединённые Штаты стараются осложнить нам жизнь таким образом (посредством санкций. — RT), тем более мы настроены на то, чтобы найти пути к успеху, тем больше мы настроены создать иммунитет по отношению к этим вредоносным действиям США», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Он отметил приверженность России поддержанию текущего уровня многогранных отношений сотрудничества с Ираном в разных областях, стремление к их углублению и расширению.

«Речь идет и о простых торговых отношениях, и о более сложных механизмах взаимодействия в таких областях, которые являются уязвимыми по отношению к разрушительным экстратерриториальным американским санкциям», — сказал Рябков.

Также он заявил о намерении российской стороны развивать в том числе инфраструктурные проекты с целью сблизить страны «более, чем когда бы то ни было».

Ранее в МИД Ирана допустили выход страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие месяцы в случае, если американская сторона не найдёт решения по кризису вокруг ядерной сделки.

В свою очередь, посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

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