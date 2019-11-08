Пентагон отрицает принадлежность сбитого в Иране беспилотника ВС США

В Пентагоне заявили, что беспилотник, который был сбит ПВО Ирана на юго-западе страны в районе города Бендер-Махшехр, не принадлежит Вооружённым силам Соединённых Штатов.

«Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны», — сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) на своей странице в Twitter.

Отмечается, что вся американская техника находится «на учёте» и если какой-либо беспилотный летательный аппарат был сбит в зоне ответственности СЕНТКОМ, куда прежде всего входят Ближний Восток и Центральная Азия, то он «не принадлежит Пентагону».

Ранее стало известно, что ПВО Ирана сбили неопознанный беспилотник на юго-западе страны.

Сообщалось, что ПВО были подняты по тревоге после появления неопознанного беспилотника в районе порта Махшехр в Персидском заливе.

В июле Минобороны Ирана опровергло заявления американской стороны о сбитых иранских беспилотниках.