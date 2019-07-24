Трамп рассказал о «лежащем на дне» иранском беспилотнике

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «сбитый иранский беспилотник» можно увидеть «лежащим на дне», а иранцы «слишком много врут для религиозных людей».

Об этом он сказал во время конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

«Вы можете увидеть его (беспилотник. — RT) на дне... потом они говорят, что мы не сбивали их дрон, что они «поймали 17 американцев». Первым делом я позвонил в ЦРУ — полная ложь», — заявил Трамп.

Он добавил, что «история Америки — это история о том, как добро побеждает зло».

Ранее представитель Вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник над Ормузским проливом. Также в Иране представили доказательства того, что США не сбивали дрон.

Как предположили в иранском МИД, речь может идти об американском беспилотном аппарате.

18 июля о сбитом дроне ИРИ сообщил президент США, однако позднее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи отметил, что военные «могли сбить и второй дрон».

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.