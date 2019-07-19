В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

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Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то ещё. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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