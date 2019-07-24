Минобороны Ирана опровергло сообщения США о сбитом беспилотнике
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале министерства.
«Ни один из беспилотников Исламской Республики Иран сбит не был», — говорится в сообщении.
18 июля о сбитом дроне ИРИ сообщил президент США Дональд Трамп, однако позднее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи отметил, что военные «могли сбить и второй дрон».
Также Трамп заявил, что «сбитый иранский беспилотник» можно увидеть «лежащим на дне», а иранцы «слишком много врут для религиозных людей».