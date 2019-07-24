Минобороны Ирана опровергло сообщения США о сбитом беспилотнике

Министр обороны Ирана Амир Хатами опроверг заявления американской стороны о сбитых иранских беспилотниках.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Ни один из беспилотников Исламской Республики Иран сбит не был», — говорится в сообщении.

18 июля о сбитом дроне ИРИ сообщил президент США Дональд Трамп, однако позднее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи отметил, что военные «могли сбить и второй дрон».

Также Трамп заявил, что «сбитый иранский беспилотник» можно увидеть «лежащим на дне», а иранцы «слишком много врут для религиозных людей».