В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к Газовой директиве ЕС

Бундестаг рассмотрит поправки к Газовой директиве Евросоюза на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фракцию Социал-демократической партии Германии в парламенте ФРГ.

«Законопроект (о поправках к Газовой директиве ЕС. — RT) будет рассмотрен на следующей неделе. Точной даты пока нет, предварительно она появится в начале недели», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.

Отмечалось, что законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами Евросоюза. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что трёхсторонние экспертные консультации по газоснабжению Евросоюза, Украины и России пройдут в Брюсселе 8 ноября.