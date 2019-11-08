В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к Газовой директиве ЕС
- Бундестаг в Берлине. Архивное фото / © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Законопроект (о поправках к Газовой директиве ЕС. — RT) будет рассмотрен на следующей неделе. Точной даты пока нет, предварительно она появится в начале недели», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.
Отмечалось, что законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами Евросоюза. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».
Также сообщалось, что трёхсторонние экспертные консультации по газоснабжению Евросоюза, Украины и России пройдут в Брюсселе 8 ноября.