В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к Газовой директиве ЕС

Короткая ссылка
Бундестаг рассмотрит поправки к Газовой директиве Евросоюза на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фракцию Социал-демократической партии Германии в парламенте ФРГ.
В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к Газовой директиве ЕС
  • Бундестаг в Берлине. Архивное фото / © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Законопроект (о поправках к Газовой директиве ЕС. — RT) будет рассмотрен на следующей неделе. Точной даты пока нет, предварительно она появится в начале недели», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.

Отмечалось, что законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами Евросоюза. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что трёхсторонние экспертные консультации по газоснабжению Евросоюза, Украины и России пройдут в Брюсселе 8 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить