ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма

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Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против проголосовали США и Украина.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за резолюцию проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывая государства ликвидировать расовую дискриминацию, в случае необходимости и законодательно.

7 июля комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

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