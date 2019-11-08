ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за резолюцию проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывая государства ликвидировать расовую дискриминацию, в случае необходимости и законодательно.
7 июля комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».