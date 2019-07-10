Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

Соединённые Штаты должны поддержать российские усилия в ООН, направленные на борьбу с прославлением нацизма. Об этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов написал в статье, опубликованной в The National Interest.

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них.

«Вызывает глубокое разочарование то, что неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции США, свободно эксплуатируют и устанавливают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту», — отметил Антонов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.