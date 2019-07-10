Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

Короткая ссылка
Соединённые Штаты должны поддержать российские усилия в ООН, направленные на борьбу с прославлением нацизма. Об этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов написал в статье, опубликованной в The National Interest.

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них. 

«Вызывает глубокое разочарование то, что неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции США, свободно эксплуатируют и устанавливают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту», — отметил Антонов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить