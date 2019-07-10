Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма
Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них.
«Вызывает глубокое разочарование то, что неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции США, свободно эксплуатируют и устанавливают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту», — отметил Антонов.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.