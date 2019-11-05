Китай прокомментировал выход США из Парижского соглашения

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан сообщил о сожалении КНР в связи с началом официальной процедуры выхода Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату.
Китай прокомментировал выход США из Парижского соглашения
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«Китай выражает сожаление в связи с началом формального процесса выхода США из Парижского соглашения по климату. Мы считаем, что изменение климата — общая угроза, с которой сталкивается всё человечество. Все члены международного сообщества должны рука об руку сотрудничать для противостояния этой угрозе», — цитирует РИА Новости Шуана. 

Также он выразил надежду, что Соединённые Штаты смогут взять на себя больше ответственности и дать импульс многостороннему сотрудничеству, а не вносить «отрицательную энергию».

Вместе с тем Шуан заявил о поддержке Китаем Парижского соглашения и готовности к принятию мер по противодействию изменению климата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о Парижском соглашении по климату без участия США как страны, лидирующей с точки зрения эмиссии и обладающей «крупнейшей экономикой мира», очень трудно.

4 ноября США начали процесс выхода из Парижского соглашения и направили официальное уведомление об этом в ООН.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН оценил ратификацию Россией Парижского соглашения.

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