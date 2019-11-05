США направили в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения

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Соединённые Штаты направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

«Сегодня Соединённые Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. В соответствии с условиями соглашения, Соединённые Штаты направили официальное уведомление о своём выходе в Организацию Объединённых Наций», — говорится в сообщении.

Как уточняется, выход США из соглашения вступит в силу через год после доставки уведомления.

В конце сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.

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