США направили в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения
Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.
«Сегодня Соединённые Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. В соответствии с условиями соглашения, Соединённые Штаты направили официальное уведомление о своём выходе в Организацию Объединённых Наций», — говорится в сообщении.
Как уточняется, выход США из соглашения вступит в силу через год после доставки уведомления.
В конце сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.