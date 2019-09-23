Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
  • РИА Новости

«Давайте начнём с важного документа — постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», — цитирует РИА Новости главу правительства.

В конце 2018 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что не видит угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату.

Как отмечал Генсек ООН Антониу Гутерреш, для Парижского соглашения по климату нет альтернативы.

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