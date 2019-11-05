В Кремле оценили выход США из Парижского соглашения

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Говорить о Парижском соглашении по климату без участия США очень трудно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили выход США из Парижского соглашения
  • РИА Новости

«Что касается выхода (США. — RT) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьёзным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно», — цитирует РИА Новости Пескова.

4 ноября Соединённые Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения и направили официальное уведомление в ООН.

В конце сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.

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