В Кремле оценили выход США из Парижского соглашения

Говорить о Парижском соглашении по климату без участия США очень трудно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается выхода (США. — RT) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьёзным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно», — цитирует РИА Новости Пескова.

4 ноября Соединённые Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения и направили официальное уведомление в ООН.

В конце сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.