Эксперт прокомментировал решение США выйти из соглашения по климату
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- РИА Новости
«В чём суть соглашения по климату: страны, которые меньше загрязняют атмосферу, получают бонусы, а те, которые больше, — платят», — напомнил он.
По его словам, если крупнейшая экономика мира выходит из игры, то какой смысл кому-то платить, а кому-то зарабатывать, если очевидно, что больше всего выбросов дадут экономики США и Китая.
Ранее сообщалось, что США направили официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения по климату.
В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения.