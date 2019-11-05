Эксперт прокомментировал решение США выйти из соглашения по климату

Короткая ссылка
Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.
Эксперт прокомментировал решение США выйти из соглашения по климату
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«В чём суть соглашения по климату: страны, которые меньше загрязняют атмосферу, получают бонусы, а те, которые больше, — платят», — напомнил он.

По его словам, если крупнейшая экономика мира выходит из игры, то какой смысл кому-то платить, а кому-то зарабатывать, если очевидно, что больше всего выбросов дадут экономики США и Китая.

Ранее сообщалось, что США направили официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения по климату.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить