Эксперт прокомментировал решение США выйти из соглашения по климату

Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.

«В чём суть соглашения по климату: страны, которые меньше загрязняют атмосферу, получают бонусы, а те, которые больше, — платят», — напомнил он.

По его словам, если крупнейшая экономика мира выходит из игры, то какой смысл кому-то платить, а кому-то зарабатывать, если очевидно, что больше всего выбросов дадут экономики США и Китая.

Ранее сообщалось, что США направили официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения по климату.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения.