Эрдоган: Турция изучает альтернативы американским F-35

США отказываются поставлять Турции истребители F-35, поэтому Анкара ускорила разработку собственных самолётов и начала рассматривать альтернативные варианты, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Daily Sabah.

LIVE — Erdoğan: US is refusing to deliver our F-35s, so Turkey sped up development of its own fighter jet and started looking for alternatives — DAILY SABAH (@DailySabah) November 5, 2019

Ранее глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято.

Также вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

Он отметил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.