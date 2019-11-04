В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

«По истребителям у нас есть предложение от российской стороны, и мы его оцениваем. Тема рассматривается с финансовой, технической и стратегической сторон, речи не идёт о том, чтобы решение было принято немедленно», — сказал он в эфире NTV. Слова Демира приводит РИА Новости.

По его словам, нужно сначала сделать «очень серьёзный анализ».

Демир подчеркнул, что тему продажи Турции американских истребителей F-35 считать закрытой нельзя.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

Также он отметил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 наиболее опасный вид российского оружия.