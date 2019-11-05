В МИД прокомментировали сообщения о строительстве новых баз США в САР

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Попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
В МИД прокомментировали сообщения о строительстве новых баз США в САР
  • AFP

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал он журналистам, комментируя сообщения о строительстве новых американских баз в нефтеносном регионе Сирии.

Слова замминистра приводит Интерфакс.

Как ранее сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники, Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии.

СМИ утверждало, что США направили в зону строительства от 250 до 300 солдат, а также бронетехнику, тяжёлое вооружение и боеприпасы.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.

Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

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