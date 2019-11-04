В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Могерини, которое было опубликовано на сайте Совета Европейского союза.
«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. — RT) Черногория и Албания, страна — член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — указывается в сообщении.
Ранее глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.