В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Могерини, которое было опубликовано на сайте Совета Европейского союза.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. — RT) Черногория и Албания, страна — член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — указывается в сообщении.

Ранее глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

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