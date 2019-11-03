Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

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Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.

Её статья опубликована в журнале iFinnmark.

«Нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — указано в тексте.

Политик отметила, что антироссийские санкции наносят ущерб норвежскому бизнесу.

Она также добавила, что в результате введения санкций Россия только укрепила свою экономику.

27 октября бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

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