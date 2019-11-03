Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Её статья опубликована в журнале iFinnmark.
«Нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — указано в тексте.
Политик отметила, что антироссийские санкции наносят ущерб норвежскому бизнесу.
Она также добавила, что в результате введения санкций Россия только укрепила свою экономику.
27 октября бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.