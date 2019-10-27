Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

«Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», — цитирует РИА Новости Бауэра.

Экс-посол отметил, что в одиночку никто не может отважиться выступить за отмену санкций.

Он также добавил, что санкции частично идут на пользу России.

24 октября член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.