В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о санкциях

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик о необходимости отмены антироссийских санкций.
В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о санкциях
  • Reuters

«В Европе началась цепная реакция по этой теме. Русофобский период, который с удовольствием разжигали американцы, прошёл. Кроме вреда самим европейцам, эти санкции ничего не принесли. Во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств», — заявил сенатор.

Тем не менее, по словам Джабарова, в настоящее время создаётся негативный фон вокруг санкционных мер против России.

«Мы ни разу не просили и не будем просить об отмене санкций, но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры», — сказал он.

Ранее Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.

По её словам, в результате введения санкций Россия только укрепила свою экономику, а норвежскому бизнесу наносится ущерб.

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