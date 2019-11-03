В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о санкциях
- Reuters
«В Европе началась цепная реакция по этой теме. Русофобский период, который с удовольствием разжигали американцы, прошёл. Кроме вреда самим европейцам, эти санкции ничего не принесли. Во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств», — заявил сенатор.
Тем не менее, по словам Джабарова, в настоящее время создаётся негативный фон вокруг санкционных мер против России.
«Мы ни разу не просили и не будем просить об отмене санкций, но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры», — сказал он.
Ранее Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
По её словам, в результате введения санкций Россия только укрепила свою экономику, а норвежскому бизнесу наносится ущерб.