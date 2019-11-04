Рябков обсудил с послом Франции вопросы безопасности

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Рябков и посол Франции в России Сильви Берманн обсудили инициативу французского президента Эммануэля Макрона по вопросу архитектуры безопасности.
Рябков обсудил с послом Франции вопросы безопасности
  • РИА Новости

«Госпожа Сильви Берманн и заместитель министра иностранных дел господин Сергей Рябков провели, в частности, содержательную беседу по вопросу мониторинга архитектуры безопасности и доверия, предложенной президентом Французской республики», — цитирует РИА Новости пресс-службу посольства Франции.

Уточняется, что стороны также обсудили вопрос контроля над вооружениями, «отношения России со странами Америки» и стратегическую стабильность.

В конце июня Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил о необходимости нового партнёрства с Россией на основе доверия и безопасности.

Также в конце августа он выразил уверенность, что российско-французские переговоры помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить