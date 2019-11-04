Рябков обсудил с послом Франции вопросы безопасности
- РИА Новости
«Госпожа Сильви Берманн и заместитель министра иностранных дел господин Сергей Рябков провели, в частности, содержательную беседу по вопросу мониторинга архитектуры безопасности и доверия, предложенной президентом Французской республики», — цитирует РИА Новости пресс-службу посольства Франции.
Уточняется, что стороны также обсудили вопрос контроля над вооружениями, «отношения России со странами Америки» и стратегическую стабильность.
В конце июня Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил о необходимости нового партнёрства с Россией на основе доверия и безопасности.
Также в конце августа он выразил уверенность, что российско-французские переговоры помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».