Рябков обсудил с послом Франции вопросы безопасности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков и посол Франции в России Сильви Берманн обсудили инициативу французского президента Эммануэля Макрона по вопросу архитектуры безопасности.

«Госпожа Сильви Берманн и заместитель министра иностранных дел господин Сергей Рябков провели, в частности, содержательную беседу по вопросу мониторинга архитектуры безопасности и доверия, предложенной президентом Французской республики», — цитирует РИА Новости пресс-службу посольства Франции.

Уточняется, что стороны также обсудили вопрос контроля над вооружениями, «отношения России со странами Америки» и стратегическую стабильность.

В конце июня Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил о необходимости нового партнёрства с Россией на основе доверия и безопасности.

Также в конце августа он выразил уверенность, что российско-французские переговоры помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».