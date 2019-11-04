Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу

Посольство Индии сообщило, что индийский министр обороны Раджнат Сингх приедет в Россию с визитом, в рамках которого проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Раджнат Сингх планирует посетить Россию с визитом 5—7 ноября в качестве сопредседателя 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В посольстве также сообщили, что в рамках встречи с Шойгу планируется обсуждение вопросов «по всем направлениям военного и оборонно-промышленного сотрудничества» двух стран.

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что поставки Индии ЗРС С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.