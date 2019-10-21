СМИ: Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия
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Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.
По словам источников, в ближайшее время начнёт работу аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования данных технологий.
«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем», — отметили собеседники.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России.
В октябре Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость.
Подробности — в материале RT.