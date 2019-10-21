СМИ: Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия

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Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к разработке гиперзвукового оружия.
СМИ: Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

По словам источников, в ближайшее время начнёт работу аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования данных технологий.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем», — отметили собеседники.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России.

В октябре Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость.

Подробности — в материале RT.

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