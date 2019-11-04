Российские сапёры нашли 37 взрывоопасных предметов в Лаосе за неделю
- РИА Новости
«Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС России за первую неделю программы гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 37 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов, очистив при этом 0,25 га местности», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
В ведомстве уточнили, что на территории разминирования находится «высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов».
22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
За первый день работы было обнаружено шесть взрывоопасных предметов.