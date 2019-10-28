Российские сапёры приступили к разминированию территории в Лаосе

Российские сапёры приступили к разминированию окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в Лаосе. За первый день работы специалисты обнаружили шесть взрывоопасных предметов.

«Российские военные инженеры международного противоминного центра Вооружённых сил РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили шесть взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В марте российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов в провинции Боликхамсай в Лаосе.