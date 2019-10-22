Российские военные прибыли для разминирования территории Лаоса
- РИА Новости
«Российским сапёрам предстоит разминирование местности близ города Пхонсаван. На территории провинции находится знаменитая Долина кувшинов, в 2019 году объекту был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое поступило в распоряжение RT.
Отмечается, что в рамках гуманитарного разминирования российские сапёры проведут обучение местных специалистов по обращению с российским оборудованием.
На разминированной территории планируют построить объекты социальной и транспортной инфраструктуры.
В марте российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов в провинции Боликхамсай в Лаосе.