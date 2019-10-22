Российские военные прибыли для разминирования территории Лаоса

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Российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Российские военные прибыли для разминирования территории Лаоса
  • РИА Новости

«Российским сапёрам предстоит разминирование местности близ города Пхонсаван. На территории провинции находится знаменитая Долина кувшинов, в 2019 году объекту был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое поступило в распоряжение RT.

Отмечается, что в рамках гуманитарного разминирования российские сапёры проведут обучение местных специалистов по обращению с российским оборудованием.

На разминированной территории планируют построить объекты социальной и транспортной инфраструктуры. 

В марте российские военные обезвредили более 300 взрывоопасных предметов в провинции Боликхамсай в Лаосе.

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