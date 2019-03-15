Российские сапёры завершили разминирование в Лаосе

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Российские военные завершили разминирование в провинции Боликхамсай в Лаосе, где обезвредили более 300 взрывоопасных предметов.
Российские сапёры завершили разминирование в Лаосе
  • ©pixabay.com

«С октября прошлого года специалисты центра очистили 104 га территории, при этом было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что мероприятие завершилось проведением подрывов обнаруженных взрывоопасных предметов.

Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам.

В октябре 2018 года сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос, где за пять месяцев собираются очистить от американских авиабомб более 100 га леса.

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